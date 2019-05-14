شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.