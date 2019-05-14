شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتسلم دعوة المملكة للإمارات لحضور قمة «التعاون الإسلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (ابوظبي) تسلم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة لرئيس الإمارات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها مكة المكرمة. تسلم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة لرئيس الإمارات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها مكة المكرمة. جاء ذلك خلال استقباله لسفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل



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