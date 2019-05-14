شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس الاقتصادي» يستعرض تقرير الربع الرابع لـ2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة. عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة. واستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التقرير الاقتصادي للمملكة للربع الرابع لعام 2018. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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