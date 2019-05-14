45 فعالية متنوعة بصيف الطائف 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
تشهد محافظة الطائف خلال صيف هذا العام 45 فعالية متنوعة تنظمها جهات عدة، منها: الترفيه، السياحة، الأمانة، وهيئة الرياضة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها "مكة".
وتشير المعلومات إلى أن سوق عكاظ ضمن هذه الفعاليات والذي يشارك به عدد من الأدباء والمثقفين والشعراء والأكاديميين والفنانين التشكيليين والحرفيين من داخل السعودية وخارجها، والمتوقع أن يتم ذلك خلال الفترة من 12 - 22 يوليو المقبل، إضافة إلى اعتماد هيئة الترفيه فعالية عالم الأفلام، والتي ستقام خلال صيف الطائف 2019م، وتنقسم إلى عدة أقسام، من ضمنها الترفيه الاجتماعي وترفيه الأطفال، وأيضا الترفيه الموسيقي بتواجد عدد من عمالقة الفن السعودي.
يذكر أن الطائف "عروس المصايف" المقصد الأول للسياح والمصطافين من الجميع داخليا وخارجيا، وخاصة دول مجلس الخليج العربي.
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