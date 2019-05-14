، أمانة منطقة جازان تتلف ٣٤٨٦ كجم من المواد الغذائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ٣٩٩ جولة نتج عنها المرور على ٩١١ منشأة أغلق منها ٥٧ محلًّا

أطلقت أمانة منطقة جازان إحصائية الأسبوع الأول في شهر رمضان المبارك ضمن حملتها الرقابية على المنشآت الصحية، تحت شعار “حملة الرقابة البلدية”.

واستهدفت الحملة التي تم إطلاقها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية وجودة تخزينها؛حفاظاً على الصحة العامة.

وبلغ عدد الجولات ٣٩٩ جولة، نتج عنها المرور على ٩١١ منشأة، أغلق منها ٥٧ محلًّا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية.

كما بلغ عدد زيارات المسالخ ١٢٦ زيارة، وتجولت فرق الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات الغذائية ومواقع البسطات بعدد ١٩٥ جولة، وإزالة ١١١ بسطة مخالفة لنظام الاشتراطات الصحية والبلدية، وأتلفت فرق الرقابة الصحية ٣٤٨٦ كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت، ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

وشدد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، على تكثيف حملة الرقابة البلدية ومتابعة تنفيذها بما يحقق السلامة والصحة للمستهلكين، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.