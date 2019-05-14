، زوار قسم العلوم الفلكية بجامعة المؤسس يرصدون "البقع الشمسية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعالية "اليوم الفلكي"

تمكّن زوار قسم العلوم الفلكية بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم، وأثناء وجودهم بالمرصد الشمسي؛ من المشاهدة والرصد المباشر لظاهرة البقع الشمسية.

وأوضح لـ"الخليج 365" رئيس قسم العلوم الفلكية الدكتور حسن بن محمد عسيري؛ أن الزيارة تأتي ضمن فعالية اليوم الفلكي، مبينًا أن القسم يهدف من خلال تلك الفعالية وانطلاقًا من دوره في خدمة المجتمع، إلى إتاحة الفرصة للمهتمّين بعلوم الفلك والفضاء للاطلاع على الأرصاد الفلكية والأبحاث العلمية التي يقوم بها القسم، بالإضافة إلى المعامل والأجهزة الفلكية التي يحتويها، والأنشطة والأحداث الفلكية التي يغطيها.

واشتملت فعالية اليوم الفلكي على عروض القبة الفلكية، بالإضافة إلى المعرض الفلكي الذي تضمّن عددًا من التلسكوبات والأجهزة الفلكية.