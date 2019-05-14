- 1/2
- 2/2
أبدى عدد من سكان أحد الأحياء المجاورة لشارع المنصور بمكة المكرمة، استغرابهم من إغلاق شارع فرعي يربطهم بالشارع الرئيس، منذ سنوات، متهمين إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة بالاستيلاء عليه وتحويله إلى مواقف للمركبات دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان إلى أن الشارع الفرعي الواقع على امتداد شارع الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، مغلق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ بعد أن حوّلته إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى مواقف لمركباتها.
وتساءل السكان عن مدى نظامية إغلاق شارع منشأ لخدمة الأهالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه الأمانات التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية والجزائية.
وطرحت "الخليج 365" استفسار الأهالي على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، والذي وعد بالرد بعد إحالة الاستفسار إلى الجهة المختصة.
تحويل شارع فرعي إلى مواقف سيارات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى "أمانة مكة"!عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-14
أبدى عدد من سكان أحد الأحياء المجاورة لشارع المنصور بمكة المكرمة، استغرابهم من إغلاق شارع فرعي يربطهم بالشارع الرئيس، منذ سنوات، متهمين إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة بالاستيلاء عليه وتحويله إلى مواقف للمركبات دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان إلى أن الشارع الفرعي الواقع على امتداد شارع الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، مغلق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ بعد أن حوّلته إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى مواقف لمركباتها.
وتساءل السكان عن مدى نظامية إغلاق شارع منشأ لخدمة الأهالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه الأمانات التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية والجزائية.
وطرحت "الخليج 365" استفسار الأهالي على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، والذي وعد بالرد بعد إحالة الاستفسار إلى الجهة المختصة.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
09:23 PM
السكان: كيف تغلقه الإدارة بينما الأمانات تكافح التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية؟!
أبدى عدد من سكان أحد الأحياء المجاورة لشارع المنصور بمكة المكرمة، استغرابهم من إغلاق شارع فرعي يربطهم بالشارع الرئيس، منذ سنوات، متهمين إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة بالاستيلاء عليه وتحويله إلى مواقف للمركبات دون أدنى مسؤولية.
وأشار السكان إلى أن الشارع الفرعي الواقع على امتداد شارع الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، مغلق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ بعد أن حوّلته إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى مواقف لمركباتها.
وتساءل السكان عن مدى نظامية إغلاق شارع منشأ لخدمة الأهالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه الأمانات التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية والجزائية.
وطرحت "الخليج 365" استفسار الأهالي على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، والذي وعد بالرد بعد إحالة الاستفسار إلى الجهة المختصة.
، تحويل شارع فرعي إلى مواقف سيارات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى "أمانة مكة"! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تحويل شارع فرعي إلى مواقف سيارات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى "أمانة مكة"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.