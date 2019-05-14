، تحويل شارع فرعي إلى مواقف سيارات.. وأصابع الاتهام تتجه إلى "أمانة مكة"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - السكان: كيف تغلقه الإدارة بينما الأمانات تكافح التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية؟!

أبدى عدد من سكان أحد الأحياء المجاورة لشارع المنصور بمكة المكرمة، استغرابهم من إغلاق شارع فرعي يربطهم بالشارع الرئيس، منذ سنوات، متهمين إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة بالاستيلاء عليه وتحويله إلى مواقف للمركبات دون أدنى مسؤولية.

وأشار السكان إلى أن الشارع الفرعي الواقع على امتداد شارع الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، مغلق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ بعد أن حوّلته إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى مواقف لمركباتها.

وتساءل السكان عن مدى نظامية إغلاق شارع منشأ لخدمة الأهالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه الأمانات التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية والجزائية.

وطرحت "الخليج 365" استفسار الأهالي على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، والذي وعد بالرد بعد إحالة الاستفسار إلى الجهة المختصة.