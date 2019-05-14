، بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية في غانا يلقي دروساً علمية باللغة الإنجليزية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت شرح أصول الإيمان والعقيدة وفضل شهر رمضان المبارك

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة إلى جمهورية غانا الدكتور فهد الشمري، دروساً علمية باللغة الإنجليزية للمسلمين في غانا, في بادرة جديدة تهدف إلى الجودة في البرنامج وتوسيع دائرة النفع منه، وتجاوز حاجز المترجم الذي قد لا يوصل الشعور والإحساس بالكلمة.

وتضمنت الدروس شرح أصول الإيمان والعقيدة وعن فضل شهر رمضان المبارك وبيان عدد من أمور الدين وذلك باللغة الإنجليزية متجاوزاً حاجز المترجم الذي قد لا يوصل الشعور والإحساس بالكلمة التي يقصدها القائل.

ويواصل الشيخ الشمري إمامة المصلين في غانا, وسط أجواء إيمانية رمضانية, وقد عبر المصلون والمشاركون في الدروس العلمية عن شعورهم ولسان حالهم يلهج بالدعاء لمملكة العطاء والخير, سائلين الله بأن يحفظ حكومة المملكة وشعبها.