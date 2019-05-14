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زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي.
وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.
وطمأن الفريق الطبي أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.
من جهته، قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة منه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم.
أمير الرياض يطمئن على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي.
وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.
وطمأن الفريق الطبي أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.
من جهته، قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة منه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
09:10 PM
زاره في مستشفى الملك خالد الجامعي
زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد بمستشفى الملك خالد الجامعي.
وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.
وطمأن الفريق الطبي أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.
من جهته، قدم مدير المراسم بالإمارة شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة منه مع من حظي بشرف العمل مع سموه الكريم.
، أمير الرياض يطمئن على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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