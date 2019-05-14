، "سياحة جدة" تنفذ جولات ميدانية وتغرم 47 منشأة بـ683 ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعدادًا لموسم الإجازة المدرسية والعمرة

نفّذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، جولات ميدانية على قطاع الإيواء السياحي (فنادق، وحدات سكنية مفروشة، وكالات السفر والسياحة)، خلال الشهر الماضي، وبلغ إجمالي ما أصدرته من عقوبات على المخالفين ضد المنشآت السياحية التي تأتي ضمن نطاق إشراف الهيئة في المحافظة (47) منشأة وبقيمة إجمالية (683,000) ريال.

وقال المدير العام للهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري: إن هذه الجولات استعداد لموسم الإجازة المدرسية والعمرة، وشملت المخالفات التي ضبطت: عدم وجود التراخيص النظامية عند وقوف مراقبي الهيئة، وملاحظات على اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم وجود لوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال.

وأضاف "العمري" أن قسم التراخيص في فرع جدة، أصدر أربع رخص تشغيل وحدات سكنية مفروشة، وإلغاء رخصة نشاط وكالة سفر وسياحة، كما أغلق ثلاث منشآت مخالفة لنشاط الإيواء السياحي.

وأشار إلى تجاوب المستثمرين في هذا القطاع، والتزامهم بالأنظمة والإجراءات، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية للهيئة على جميع المواقع بما يسهم في الالتزام بتعليمات الهيئة، وتحسين وتصحيح الخدمات.

ولفت إلى أن جدة تستقبل خلال المواسم والإجازات والأعياد أعدادًا كبيرة من الزوار والسائحين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، في ظل توافر المقومات والإمكانات السياحية.

وقال "العمري": إن جدة تحتضن حاليًا 125 فندقًا حتى نهاية الربع الأول من العام 2019، لتضاف إلى 797 منشأة إيواء سياحي، و530 وكالة سفر وسياحة، و163 منظم رحلات سياحية، و109 مرشدين سياحيين.

وأشار إلى أن جدة ستشهد خلال الثلاث السنوات المقبلة، افتتاح وتشغيل منشآت سياحية جديدة بما يقارب 20 فندقًا، وما يصل إلى 35 من المشاريع والمرافق السياحية المتنوعة.