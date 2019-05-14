، إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء جراء حريق بمبنى في "ربوة جدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدفاع المدني" نجح في إخلاء المبنى المكون من ٤ طوابق.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

أخلت فرق الدفاع المدني بجدة بناية مكونة من أربعة أدوار بحي الربوة شمال المحافظة بعد اندلاع حريق بالدور الثالث أدى إلى انتشار الأدخنة في أروقة البناية.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت اليوم من إخلاء بناية مكونة من أربعة أدوار بعد اندلاع حريق في الدور الثالث منها.

وأضاف أن عمليات الإخلاء تمت عن طريق سيارة السلالم والسلالم اليدوية وكذلك السلالم الداخلية للبناية.

وأوضح أن بين من تم إخلاؤهم أطفال ونساء حالت الأدخنة الكثيفة التي غطت أرجاء البناية دون خروجهم إلى مناطق آمنة، ما أدى إلى تدخل فرق الإنقاذ في عمليات إخلاء سريعة من عدة جهات، وبأكثر من وسيلة وآلية كانت بالموقع، لتنجح بتوفيق الله في إخلاء البناية عن طريق النوافذ مستخدمة سيارة السلالم وكذلك السلالم اليدوية، بينما شرعت فرق أخرى في إخلاء الأدوار الأرضية عن طريق السلالم الداخلية.



وأكد أن فرق الإطفاء مزامنة مع عمليات الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مصادر اللهب في الدور الثالث وإخماده.

وأشارت إلى أنه نتج عن الحادث إصابة عشرة أشخاص بين أطفال ونساء ورجال، نقل أربعة بينهم طفل وثلاث نساء إلى المستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر، بينما قدم للبقية وعددهم ست حالات الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

ومع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ بدأت فرق التحقيق في البحث عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.