، "ترامب" ينفي التفكير في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران ،

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نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، تقريرًا ذكر أنه يفكّر في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران، إلا أنه لم يستبعد إرسال عدد أكبر بكثير من الجنود في المستقبل.
وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "ترامب": "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة".
وأضاف: "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطّط لذلك. آمل ألا نضطرّ إلى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عددًا أكبر بكثير من الجنود"، بحسب "فرانس برس".
وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت "نيويورك تايمز" قد أشارت إلى أن الجنود الـ120 ألفًا الذين تفكّر واشنطن في إرسالهم لن يستخدموا في غزو إيران، الذي يتطلّب أعدادًا أكبر من الجنود بحسب محلّلين.
"ترامب" ينفي التفكير في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، تقريرًا ذكر أنه يفكّر في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران، إلا أنه لم يستبعد إرسال عدد أكبر بكثير من الجنود في المستقبل.
وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "ترامب": "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة".
وأضاف: "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطّط لذلك. آمل ألا نضطرّ إلى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عددًا أكبر بكثير من الجنود"، بحسب "فرانس برس".
وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت "نيويورك تايمز" قد أشارت إلى أن الجنود الـ120 ألفًا الذين تفكّر واشنطن في إرسالهم لن يستخدموا في غزو إيران، الذي يتطلّب أعدادًا أكبر من الجنود بحسب محلّلين.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
09:21 PM
قال: إذا فعلنا فسنرسل عددًا أكبر بكثير
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، تقريرًا ذكر أنه يفكّر في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران، إلا أنه لم يستبعد إرسال عدد أكبر بكثير من الجنود في المستقبل.
وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "ترامب": "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة".
وأضاف: "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطّط لذلك. آمل ألا نضطرّ إلى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عددًا أكبر بكثير من الجنود"، بحسب "فرانس برس".
وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت "نيويورك تايمز" قد أشارت إلى أن الجنود الـ120 ألفًا الذين تفكّر واشنطن في إرسالهم لن يستخدموا في غزو إيران، الذي يتطلّب أعدادًا أكبر من الجنود بحسب محلّلين.
، "ترامب" ينفي التفكير في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران ،
المصدر : الخليج 365
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