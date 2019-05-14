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2019-05-14 شاهد.. بدر بن سلطان يقدم القهوه لـ خالد الفيصل متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة جريًا على عادته السنوية.. شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل رجال الأمن في الحرم المكي طعام الإفطار بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان . Advertisements وأظهر مقطع فيديو نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان وهو يقدم القهوة إلى أمير مكة؛ في موقف يدل على أخلاقه وتواضعه.









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