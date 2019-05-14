- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المملكة وثلاث دول تُشارك بتحقيق تخريب السفن قبالة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة وثلاث دول تُشارك بتحقيق تخريب السفن قبالة الإمارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، أن خبراء سعوديين وأميركيين وفرنسيين ونروجيين يشاركون في التحقيق إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في العمليات التخريبية التي استهدفت الأحد أربع سفن في الخليج، وَفق ما أوردت فرانس برس.
ويوم الأحد، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرّضت صباح هذا اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسب ما نقلت العربية عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.
وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة وثلاث دول تُشارك بتحقيق تخريب السفن قبالة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.