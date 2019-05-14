المملكة وثلاث دول تُشارك بتحقيق تخريب السفن قبالة الإمارات

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد مسؤول إماراتي، اليوم الثلاثاء، أن خبراء سعوديين وأميركيين وفرنسيين ونروجيين يشاركون في التحقيق إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في العمليات التخريبية التي استهدفت الأحد أربع سفن في الخليج، وَفق ما أوردت فرانس برس.

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ويوم الأحد، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرّضت صباح هذا اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسب ما نقلت العربية عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.