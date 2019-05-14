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2019-05-14 تونس تدين استهداف محطتي ضخّ أرامكو متابعات الخليج 365 - واس أعربت تونس عن إدانتها لاستهداف محطتي ضخّ لشركة أرامكو السعودية بواسطة طائرات مفخّخة بدون طيار .

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية أنه “إثر استهداف محطتي ضخّ لشركة ارامكو السعودية بواسطة طائرات مفخّخة بدون طيار، تعرب تونس عن إدانتها لهذا العمل التخريبي وتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها”.









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