معرض فنون الذكاء الاصطناعي بروسيا فرصة لحوار الثقافات العالمية

2019-05-14

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

ينتظر العالم المعرض الدولي الجامع للأعمال الفنية المصممة من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والذي سيعقد في روسيا خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 7 يوليو.

ماذا سيشمل المعرض؟

ووفقًا لما استعرضته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، سيشمل المعرض أعمالًا فنية قام بتصميمها فنانون من دول مختلفة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وسيُعقد من 6 يونيو حتى 7 يوليو في مبنى الأركان العامة في هيرميتاج في سان بطرسبرغ.

وينطلق معرض “الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات”، الذي يقام تحت رعاية صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومتحف الأرميتاج الحكومي، بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات في مدينة سان بطرسبرغ في 6 يونيو.

وأشارت إلى أن الحدث، الذي سيكون أول معرض فني دولي كبير في روسيا مُخصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفن الحديث، سيعقد في مبنى المتحف، كجزء من البرنامج الثقافي لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لهذا العام.

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إبداع الذكاء الاصطناعي:

وأوضحت الوكالة الروسية أن معظم القطع التي سيتم عرضها في المعرض هي نتاج للمعالجة الإبداعية بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لرئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، أن المشاركين في المعرض هم “فنانون من جنسيات مختلفة، وجميعهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف ميخائيل بيوتروفسكي، رئيس متحف الأرميتاج الحكومي، أنه “يرحب دائمًا بالتجارب التي يُظهر فيها الفن والعلوم أوجه التشابه والاستعداد لإثراء بعضهما البعض”.

ومن المقرر أن تشارك المملكة بوفد تحت قيادة وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان خلال المعرض الدولي الذي تستضيفه روسيا الشهر المقبل.