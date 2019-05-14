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14 إصابة بحريق بناية في جدة

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2019-05-14

14 إصابة بحريق بناية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في بناية مكونة من أربعة أدوار، وتم إخلاء جميع من فيها.

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وأفاد الدفاع المدني أنه نتج عن الحريق 14 إصابة، عولج منها 10 حالات بالموقع، ونقل ٤ حالات للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.





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