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14 إصابة بحريق بناية في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في بناية مكونة من أربعة أدوار، وتم إخلاء جميع من فيها.
وأفاد الدفاع المدني أنه نتج عن الحريق 14 إصابة، عولج منها 10 حالات بالموقع، ونقل ٤ حالات للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
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