المسلمون بلا طعام أو قرآن في سجون كندا

2019-05-14

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

يعيش مسلمو كندا في ظروف قاسية خلال شهر رمضان الكريم، فالدولة التي لطالما تشدقت بالحريات وحقوق الإنسان، ظلت تضطهد المسلمين في سجونها لسنوات طويلة.

موقع “هاليفكس إكسزامينر” الكندي، سلط الضوء على معاناة بعض المسلمين في السجون، حيث يُمنعون من الاتصال بذويهم أو أداء صلاة الجماعة أو حتى قراءة القرآن.

وقال مالك، وهو أحد السجناء الذين أشهروا إسلامهم في كندا: إنه يعاني في التواصل مع المسلمين الآخرين، والذين يمكن أن يصلي معهم جماعة أو يساعدوه في قراءة القرآن.

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وعلى الرغم من تقديم نزلاء السجن المسلمين طلبات عديدة من أجل السماح لهم بتوفير بعض الأجواء الروحانية في شهر رمضان، فإن تلك الطلبات قابلتها السلطات الكندية بالرفض، حيث امتنعت عن تقديم بعض نسخ القرآن لهم أو حتى السماح لهم بالصلاة في الجماعة.

مركز إصلاح نوفا سكوتيا، كان شاهدًا على العديد من التجاوزات المادية والإنسانية في حق المسلمين هناك، بما في ذلك منحهم كميات قليلة للغاية من الطعام للإفطار، وهو الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على أداء طقوس العبادة بشكل عام خلال شهر رمضان.

وكانت آخر مرة سمح للمسلمين بالصلاة في الجماعة وقراءة القرآن في شهر رمضان العام الماضي، إلا أنه الآن، بعد مرور عام على ذلك، يواجهون نفس الظروف التي واجهوها في العام الماضي.

وقال المحتجزون المسلمون: إنهم يحصلون على بعض الحبوب الغذائية يوميًّا للإفطار، بدلًا من تناول البروتين الذي يمكن أن يساعدهم على مواصلة العبادة، كما أن هذا النمط الغذائي السيئ أدى إلى حالات إعياء مستمرة للعديد من أفراد السجن المسلمين.