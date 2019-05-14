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2019-05-14 الأزهر : استهداف محطتي النفط عمل إجرامي بغيض ترفضه الأديان السماوية متابعات الخليج 365 - واس دان الأزهر، بشدة استهداف محطتي ضخ للبترول في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن واستقرار المملكة، أعمال إجرامية بغيضة ترفضها الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.









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