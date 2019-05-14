شكرا لقرائتكم الحوثي يتراجع عن روايته بإرسال طائرات مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-14 الحوثي يتراجع عن روايته بإرسال طائرات مسيرة متابعات الخليج 365 - الرياض تراجع متحدث ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عن روايته بإرسال طائرات مسيرة من اليمن لاستهداف محطتي النفط في المملكة. Advertisements وزعم الحوثي أن الطائرات أُطلقت من داخل المملكة في محاولة لخداع الرأي العام الدولي. وكانت الميليشيا زعمت في وقت سابق اليوم أن 7 طائرات مسيرة قامت باستهداف محطة النفط قرب ينبع. وتوالت ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا الاستهداف الذي يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يتراجع عن روايته بإرسال طائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.