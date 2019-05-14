أمير مكة ونائبه يشاركان رجال الأمن الإفطار في الحرم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام، اليوم (الثلاثاء). شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام، اليوم (الثلاثاء). ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صور عدة للإفطار، وتأتي مشاركة أمير المنطقة ونائبه لرجال الأمن الإفطار، تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن. صور صور صور Advertisements صور صور صور صور صور



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