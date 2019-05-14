، "خامنئي": لن تكون هناك أي حرب مع واشنطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - استبعد إمكانية التفاوض معها بشأن "النووي"

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، أنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.

وقال "خامنئي": "لن تكون هناك أي حرب. الشعب الإيراني اختار طريق المقاومة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأفاد المرشد الإيراني في تصريحات لمسؤولين كبار بثها التلفزيون الرسمي، بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي.