، فاعل خير يستجيب لمناشدة سبعيني عسير اليمني عبر "الخليج 365" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكفل بجلسات غسيل كلوي لزوجته لمدة عام

تبرع فاعل خير بمناشدة سبعيني خميس مشيط لإنقاذ حياة زوجته متكفلاً بتكاليف جلسات غسيل كلوي للمقيمة لمدة عام، مؤكداً - فاعل الخير - أن "الخليج 365" تقوم بعمل إنساني رائد في بث هموم المواطن والمقيم المحتاج وإيصالها لفاعلي الخير.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من نشر "الخليج 365" معاناة مسنّ خميس مشيط اليمني، والذي عجز عن دفع تكاليف جلسات غسيل الكلى.

المسن السبعيني قدّم شكره لـ"الخليج 365" على نشر مناشدته لأهل الخير، مؤكداً أن وقفة أهل الخير غير مستغربة في وطن الخير الذي لا يألو جهداً في عمل الخير.

وأكد أن المملكة العربية السعودية هي وطن أسرته الذي قضى فيه 50 عاماً دون خروج وفيه رُزِق جميع ذريته الذين لم يغادروا المملكة منذ ولادتهم والذي جاوز بعضهن 4 عقود، قائلاً: أسأل الله أن يزيد هذا البلد قوةً وتمكناً وقيادةً للعالم الإسلامي وأن يحفظ لها قادتها وأن يرد كيد الكائدين.

