، "المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر" تدين الأعمال التخريبية لمنشآت النفط ،

محمد بن مسعود - الدمام - "التويجري" دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان سلامة الملاحة البحرية

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعرّض محطتي ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم تخريبي بطائرات من دون طيار؛ ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه.

وعبرت المنظمة عن قلقها من تسبب ذلك الاعتداء الإرهابي في تصعيد التوترات في المنطقة، وذلك عقب الأعمال التخريبية التي طالت اثنتين من ناقلات النفط السعودية والإماراتية والنرويجية ضمن استهداف أربع سفن مدنية وتجارية قبالة سواحل الإمارات في هجمات تشكل تهديدًا لأمن إمدادات النفط العالمية وأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

ودعا عبر "الخليج 365" الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، المجتمع الدولي إلى حماية المنشآت ذات الارتباط بأعمال الناس وحياتهم المعيشية بالنظر إلى ما يترتّب على ذلك من كوارث بيئية وإنسانية واقتصادية بحق المنطقة.

وأشار إلى الآثار الوخيمة التي قد تنتج عن استهداف منشآت النفط؛ ومنها تعطيل مفاصل الحياة، وعدم تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والقطاعات الخدمية مثل الصحة والمياه ونقل الغذاء والدواء، والتي ستمثل انتكاسة كبرى على المستوى الخدمي والحياة بشكل عام.

وحذّر "التويجري" في ذات السياق من أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وتقويض أمن واستقرار دول المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو ضمان سلامة الملاحة البحرية، وضمان استقرار المنطقة والحفاظ عليها من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي؛ وهو ما ينعكس سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.