محمد بن مسعود - الدمام - تركّزت على المحافظات والقرى الجنوبية منها وتوقعات باستمرارها تصوير بدر الحازمي: شهدت المدينة المنورة مغرب هذا اليوم، هطول أمطار خفيفة شملت بعض أحياء المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة. وتركزت غزارة الأمطار على المحافظات والقرى الجنوبية؛ منها محافظة وادي الفرع، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، ويتوقّع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة. وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلُّبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء. بالصور.. هطول أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظاتها خالد الشاماني الخليج 365 2019-05-14 تصوير بدر الحازمي: شهدت المدينة المنورة مغرب هذا اليوم، هطول أمطار خفيفة شملت بعض أحياء المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة. Advertisements وتركزت غزارة الأمطار على المحافظات والقرى الجنوبية؛ منها محافظة وادي الفرع، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، ويتوقّع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة. وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلُّبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 08:29 PM تركّزت على المحافظات والقرى الجنوبية منها وتوقعات باستمرارها تركّزت على المحافظات والقرى الجنوبية منها وتوقعات باستمرارها تصوير بدر الحازمي: شهدت المدينة المنورة مغرب هذا اليوم، هطول أمطار خفيفة شملت بعض أحياء المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة. وتركزت غزارة الأمطار على المحافظات والقرى الجنوبية؛ منها محافظة وادي الفرع، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، ويتوقّع استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة. وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلُّبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء. ، بالصور.. هطول أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظاتها ،

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