، "السليمان" يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة ،

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قام مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بجولة تفقدية لجوازات منفذ الوديعة، وكان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة وصالات القادمين لأداء العمرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ، واطمأن على ما تقدمه جوازات المنفذ لعابريه من الإخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم، من خدمات تضمن الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات الدخول والخروج.
وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، لتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المنفذ.
وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" جميع العاملين بجوازات المنفذ على مضاعفة الجهود في الإنجاز مع توخي الدقة في أداء العمل.
"السليمان" يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
قام مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بجولة تفقدية لجوازات منفذ الوديعة، وكان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة وصالات القادمين لأداء العمرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ، واطمأن على ما تقدمه جوازات المنفذ لعابريه من الإخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم، من خدمات تضمن الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات الدخول والخروج.
وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، لتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المنفذ.
وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" جميع العاملين بجوازات المنفذ على مضاعفة الجهود في الإنجاز مع توخي الدقة في أداء العمل.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
08:27 PM
اطّلع على خدمات القادمين لأداء العمرة
قام مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بجولة تفقدية لجوازات منفذ الوديعة، وكان في استقباله مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني.
واطلع اللواء "السليمان" على سير العمل في إدارة جوازات المنفذ وصالات القدوم والمغادرة وصالات القادمين لأداء العمرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ، واطمأن على ما تقدمه جوازات المنفذ لعابريه من الإخوة الأشقاء اليمنيين وغيرهم، من خدمات تضمن الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات الدخول والخروج.
وخلال الجولة التقى اللواء "السليمان" بمدير عام جمرك منفذ الوديعة أحمد خلف المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، لتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المنفذ.
وفي نهاية الجولة حثّ اللواء "السليمان" جميع العاملين بجوازات المنفذ على مضاعفة الجهود في الإنجاز مع توخي الدقة في أداء العمل.
، "السليمان" يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة ،
المصدر : الخليج 365
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