، "الفيصل" ونائبه يشاركان رجال الأمن الإفطار في المسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، رجال الأمن، طعام الإفطار في المسجد الحرام؛ تقديرًا لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وغرّد الحساب الرسمي بإمارة مكة المكرمة في "تويتر": "أمير مكة خالد الفيصل، ونائبه‏ بدر بن سلطان، يشاركان رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام؛ تقديرًا لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن".

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