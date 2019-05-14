، "هيئة الترفيه" تعقد الكثير من الفعاليات الرمضانية بمدن عدة منها "المركاز" و"مسحراتي".. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسعى لإحياء عادات وتقاليد المجتمع

تعقد الهيئة العامة للترفية الكثير من الفعاليات الرمضانية من أجل التمتع بتجربة وأجواء شهر الخير في مدن عدة.

ويأتي من أبرز تلك الفعاليات:

أيام زمان 3 - الرياض

الخميس، 16 - 19 مايو

فعالية ترفيهية اجتماعية تجمع أفراد العائلة وتسعى لإحياء عادات وتقاليد كانت في زمننا الماضي لتعود لنا بشكلها الأصيل في حاضرنا بالأجواء الرمضانية وخيمة السحور (القرقيعان - المسحراتي - خيمة السحور الرمضانية - الرسم الحي - ديوانية أيام زمان).

حنا كذا - الرياض

السبت، 11 مايو - 11 يونيو

فعالية تقدم فكرة الفطور والسحور في الهواء الطلق ضمن خيمة شفافة مميزة ومختلفة، كما سيكون هناك مجموعة من الجلسات الممثلة لبلدان مختلفة؛ مما يجعل المرء يعيش كل يوم بـ"ثيم" وشكل مختلف، بالإضافة إلى عروض حية يومية وفعاليات للكبار تتضمن ألعاب زمان وخيمة خاصة للأطفال بعيدة عن جلسات الأهالي؛ بحيث يستطيع الجميع الاستمتاع بتلك الأجواء.

سكاي لاين تنت

الخميس، 09 مايو - 01 يونيو

تقام في شهر رمضان المبارك لإضافة الطابع الرمضاني بتقديم عدة خيم بأجواء مختلفة وأنشطة مصاحبة لقضاء وقت ممتع لجميع أفراد العائلة، وتحتوي على خيمة الفطور والسحور، وخيمة أخرى للاسترخاء والقهوة، وبازار للتسوق، وقسم للألعاب، وقسم سكاي لاين للاهتمام بالصحة؛ وهو عبارة عن استشارات مجانية وفحوصات طبية.

المركاز - جدة

الاثنين، 06 مايو - 03 يونيو

فعالية تاريخية لإعادة الأجواء الرمضانية القديمة بالحجاز، وتتضمن تذوق الأكلات الشعبية الحجازية سواء على الإفطار أو السحور.

سواعدنا - الطائف

الاثنين، 20 مايو - 17 أغسطس

فعالية حرفية تراثية ترفيهية تتضمن مهرجانًا ترفيهيًّا يُعقد على مدى ثلاثة أشهر ويهتم بالأسرة والطفل، وبرامج ترفيهية متنوعة، وبمشاركة بيت جدي التراثي، وبرامج مصاحبة خلال شهر رمضان المبارك واحتفالات العيد.