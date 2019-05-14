، "الزياني" يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط بمنطقة الرياض ،

- 1/2
- 2/2
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ ما أدى إلى خسائر مادية محدودة.
ووصف الأمين العام للمجلس تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي؛ لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
"الزياني" يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط بمنطقة الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ ما أدى إلى خسائر مادية محدودة.
ووصف الأمين العام للمجلس تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي؛ لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
07:55 PM
اعتداء آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ ما أدى إلى خسائر مادية محدودة.
ووصف الأمين العام للمجلس تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي؛ لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
، "الزياني" يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط بمنطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزياني" يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط بمنطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.