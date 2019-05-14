، "الزياني" يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط بمنطقة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - اعتداء آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية اليوم الثلاثاء، واستهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ ما أدى إلى خسائر مادية محدودة.

ووصف الأمين العام للمجلس تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدًا أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة بدور بارز، وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي؛ لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.