تحت عنوان نجوم حقيقيون.. جمعية لتحفيظ القرآن تزين شوارع الخرمة بصور الخاتمين

بادرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة بتكريم طلابها الخاتمين بوضع صورهم على اللوحات الإعلانية بشوارع المحافظة، تحت عنوان “نجوم حقيقيون”. ونالت هذه المبادرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن حفظة كتاب الله هم النجوم الحقيقيون، وأن أمثال هؤلاء هم الذين يستحقون التكريم.

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