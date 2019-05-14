أرامكو تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وتؤكد استمرار ضخ النفط

أصدرت شركة “أرامكو السعودية” بياناً حول الهجوم التخريبي بواسطة طائرات دون طيار “مفخخة” على محطتي الضخ (8، 9) في الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض صباح اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الشركة أنها استجابت لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب إثر الهجوم، وتمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة.

وأضافت أنها أوقفت الضخ في خط الأنابيب بشكل احترازي، مؤكدةً عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح أعلن تعرض المحطتين لهجوم ما بين السادسة والسادسة والنصف صباح اليوم، مشيراً إلى أنه يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي، ومؤكداً استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.