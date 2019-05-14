استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه..
ضبطت وزارة التجارة ببريدة، معمل مخبوزات يقوم بطباعة تواريخ إنتاج مستقبلية.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه خلال جولاتها الرقابية ضبطت في بريدة معمل مخبوزات يقوم بطباعة تاريخ إنتاج مستقبلي على منتجاته ويخزّن المخبوزات في بيئة غير صحية.
وأكدت مصادرة 960 منتجًا مخالفًا تم إعدادها لتسويقها خلال شهر رمضان، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
ووفقًا للائحة وزارة التجارة، فإن المُنتَج يعد مغشوشًا في الحالات التالية: أ- أي مُنتَج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقةٍ في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصّائصه، أو في بياناته المُتعلّقة بمصدره (بلد الصُنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيّته. ب- أي مُنتَج غير مُطابقّ للمواصفات القياسيّة المُعمُدّة أو أي من بنودها. أو أُنتج أو صُنع أو عُبئ أو خُزّن أو نُقل أو عُرض بالمُخالفّة للمواصفات والاشتراطات المُعمُدّة. ج - كل مُنتَجٍ فاسدٍ وفقًا لما يلّي: ١. المُنتَج غير الصالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني. ٢. المُنتَج الذي انتهت فترة الصلاحيّة المدّوّنة عليه. ٣. إذا ظهرت على المُنتَج مظاهر الفساد أو التلف. ٤. إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوّناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة. ٥. إذا احتوى المُنتَج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مُخلّفات آدميّة أو حيوانيّة أو نحوها. ٦. ظهور نتيجة فحص المُنتَج بعدم صلاحيّته.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط معمل مخبوزات يطبع تواريخ إنتاج مستقبلية في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.