مركز الملك سلمان يوزّع 10 آلاف وجبة رمضانية بمحافظات يمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده في توزيع وجبات إفطار صائم في مختلف المحافظات اليمنية، بإجمالي عشرة آلاف و201 وجبة.

وأفاد المركز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، بأنّه تمّ توزيع 1540 وجبة في محافظة الضالع، و1836 وجبة في محافظة حضرموت، و1224 وجبة في محافظة أبين، و1224 وجبة في محافظة المهرة، و2949 وجبة في محافظة مأرب، و1428 وجبة في محافظة لحج.

كما واصل مركز الملك سلمان، لليوم الثامن، توزيع السلال الغذائية الرمضانية؛ حيث تم توزيع 1654 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في لبنان.

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وكان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد دشَّن، أمس الإثنين، بوابة التبرع الإلكترونية والنسخة الجديدة لموقع المركز على شبكة المعلومات الدولية، وذلك تزامنًا مع مرور أربعة أعوام على إنشاء المركز، خلال حفل إفطار رمضاني نظَّمه المركز بحضور قادة الرأي والمفكرين والكتاب، في الرياض.

وقال الربيعة: «هذه المناسبة السعيدة تختلف عن سابقاتها؛ حيث نحتفل بمرور أربع سنوات على إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي كان بمبادرة سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين؛ بهدف توحيد مسيرة العمل الإنساني السعودي سواء كان مصدره حكوميًّا أو شعبيًّا، بما يضمن أن يكون عملًا مؤسسيًّا ومنظمًا وفق المعايير الدولية، وليُظهر الدور المهم الذي تسهم من خلاله المملكة في مجال العمل الإغاثي والإنساني على المستويين الإقليمي والعالمي، ترسيخًا لقيم العطاء».