الزعاق: مناطق بالمملكة تتأثر بعد يومين بظاهرة لا تحدث إلا مرتين بالعام

الظل يختفي على هذه المناطق وقت أذان الظهر..
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس تتعامد خلال هذه الأيام على المناطق الجنوبية من السعودية ناحية عسير وأبها.
وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إلى أن الظل يختفي على هذه المناطق وقت أذان الظهر، مؤكدًا أن الظل يبدأ بعد يومين بالزيادة في ظاهرة لا تحدث إلا مرتين في السنة.
وكانت هيئة الأرصاد توقعت- اليوم الثلاثاء- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وكذلك مناطق «الرياض، القصيم، حائل، الجوف»، تتأثر- اليوم الثلاثاء- باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
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