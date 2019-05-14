الإمارات تدين الهجوم على محطتي أرامكو.. ومصر تُنسّق مع السعودية

أدانت كل من مصر والإمارات، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي الضخّ البترولية التابعتين للشركة بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنّ مصر تعرب عن إدانتها البالغة لاستهداف المحطتين، وأكّدت تضامنها مع حكومة وشعب المملكة في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة.

وشدّد البيان على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة، وتنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكل التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

في الوقت نفسه، استنكرت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار مفخخة واستهدف المحطتين، وأدانت هذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلًا جديدًا على توجهات ميليشيا الحوثي الانقلابية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، تضامن أبوظبي الكامل مع المملكة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أنّ أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت شركة «أرامكو» السعودية، بيانًا بشأن الهجوم، وقالت: «استجابت أرامكو السعودية لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي الضخ رقم 8 و 9 (..) وبشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب؛ حيث تمت السيطرة على الحادث بعد أن خلّف أضرارًا محدودة في المحطة رقم 8».

وأضاف البيان: «تؤكد أرامكو السعودية عدم وقوع أي إصابات، وأن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث».