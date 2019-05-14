الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية في مواجهة التهديدات «الإرهابية»

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالمملكة؛ باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل للأمن الدولي والاقتصاد العالمي، الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، السفير محمود عفيفي، عن أبوالغيط قوله، «إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي، مؤكدًا التضامن الكامل مع المملكة في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية، التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة»، مشددًا على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح، قد أكد- اليوم الثلاثاء-، أن «حادث الاستهداف المحدود، الذي تعرضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتان لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض؛ سببه هجوم من طائرات درون مفخخة بدون طيار».

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وبيّن الفالح، أن الحادث نجم عنه حريق في المحطة رقم 8 وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، فيما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.

بدوره، كشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي لهجوم محدود؛ بواسطة طائرات درون.

من جانبها، قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب؛ حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.