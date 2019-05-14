الكويت والأردن تدينان الهجوم على محطتي أرامكو وتؤكدان وقوفهما مع السعودية

أدانت الكويت، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة، الذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف في المملكة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها.

من جانبها، أدانت الحكومة الأردنية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو باستخدام طائرتين من دون طيار.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الأردن تدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية المطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية واستقرارها.

وشدد الناطق باسم الخارجية الأردنية، أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، مبينًا أن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

كما شدد على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم في حماية أمنهم واستقرارهم.