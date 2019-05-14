أمانة الأحساء ترصد 14 مليون ريال لمشروع «تسوير المقابر»

كشف أمين الأحساء، المهندس عادل بن محمد الملحم، عن أن الأمانة وضمن مبادرتها لإعادة تأهيل المرافق العامة، وقّعت عقدًا في الأشغال العامة؛ لتنفيذ مشروع «تسوير عدد من المقابر وإنشاء المغتسلات» في مدن وبلدات الحاضرة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 14822571 ريالًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لخطط الأمانة المستمرة؛ لتنفيذ مشاريع تسوير المقابر «بالحوائط مُسبقة الصنع»، وإنشاء المغتسلات والبوابات؛ حيث يعتمد ذلك على الحاجة الفعلية وأولوية التسوير للمقابر في مختلف المدن والبلدات.

وأشار إلى أن الأمانة عملت في الفترة الأخيرة إلى اعتماد تسوير المقابر سنويًا؛ حيث تتم في كل عام ترسية عدد من الأسوار الجديدة للمقابر، وفق الاعتمادات المالية المخصصة بالميزانية، وتكون أولوية التسوير للمقابر، التي ما زال الدفن جاريًا بها، أو أنها تقع على شوارع رئيسية.