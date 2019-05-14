كلية ابن رشد بأبها تفتح باب القبول للعام الجامعي المقبل

أعلنت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، فتح باب القبول للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440/1441هـ للطلاب والطالبات؛ بمنح دراسية جزئية 50% لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات، و20% في برنامج الماجستير (إدارة الأعمال) في جميع التخصصات، وفق الضوابط والأحكام.

وأوضحت كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، أن التقديم يتم عبر بوابة الكلية الإلكترونية على الرابط التالي: اضغط هنـا

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وقال عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، الدكتور علي مفرح سرحان، إن برامج الكلية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتتميز بجودة المناهج، التي تعتمد على التوازن بين الجانبين النظري والعملي.

وأكد عميد كلية ابن رشد، أن الكلية حرصت على جلب أفضل الكفاءات الأكاديمية في المجال التدريسي، من أجل أن يكون خريج وخريجة الكلية ذا جودة عالية، ويمتلك كل المهارات العملية والعلمية، وبذلك يكون مطلبًا مهمًا في القطاعين الحكومي والخاص.

يُذكر أن الكلية تحت إشراف وزارة التعليم، وشهاداتها معتمدة محليًا وعالميًا، ومصنفة في وزارة الخدمة المدنية.