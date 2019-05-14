«البيئة»: ترخيص استيراد الحيوانات الحية للمملكة إلكترونيًّا

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه باستطاعة الأفراد والشركات، استيراد الحيوانات الحية إلى المملكة، من الحيوانات الأليفة، والأغنام والماعز والأبقار، والفصيلة الخيلية، إضافة إلى الأرانب والقوارض، والطيور وطيور الزينة والدواجن، وذلك من خلال تقديم طلب إذن استيراد عبر الرابط التالي: http://anaam.mewa.gov.sa/anaam/public_service.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة هي ٣ أيام عمل فقط، وبدون رسوم خدمة، كما يمكن متابعة الطلب من خلال زيارة الرابط، أو عبر الرسائل النصية القصيرة.

وفي ما يتعلق بخطوات تنفيذ الخدمة، بينت الوزارة أنه يتم أولًا تسجيل الدخول إلى النظام، ومن ثم يتم تحديد الخدمة المطلوبة، وإدخال بيانات تفصيلية عن الشركة المورّدة أو الأفراد في حالة الاستيراد الشخصي، بعد ذلك يتم إدخال معلومات مفصلة عن الإرسالية، وبيانات تفاصيل المصدر، إضافة إلى إرفاق صورة من الهوية الوطنية والشهادة الصحية.

Advertisements

وأفادت "البيئة" أن شروط الاستيراد تتمثل في ما يلي: أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية. وأن يصاحب كل شحنة مستوردة أصل الشهادات الصحية البيطرية، وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، مصدقةً من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل ١٥ يوم من شحن الإرسالية، وتقديمه إلى الحجر الصحي قبل وصولها.

ونوهت الوزارة بأن لها الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد، مؤكدةً أنه لن يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد الكشف الظاهري وظهور نتائج الفحص المخبري والتي تكون مطابقة لاشتراطات الوزارة.

ودعت الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، وضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر بوقت كافٍ من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.