قطار الحرمين السريع.. نقلة نوعية لخدمة ضيوف الرحمن وحلم تحول لحقيقة

يقدم قطار الحرمين السريع خِدْماته لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وتسهيل انتقال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام.

ونظَّم المسؤولون عن تسيير قطار الحرمين السريع، عددًا من جداول الرحلات لنقل الركاب، خلال شهر رمضان للراغبين في السفر بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة؛ حتى يتمكنوا من أداء العمرة بسهولة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي الشريف في اليوم نفسه .

ويحصل المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيه على خصم 50% على جميع رحلات قطار الحرمين، كما يمكن لصغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة الحصول على خصم 50%، كما تتوافر حجوزات للمجموعات التي لا تقل عن 15 راكبًا، ولا تزيد على 150 راكبًا.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولتها- اليوم- بمحطة قطار الحرمين السريع بالرصيفة في مكة المكرمة، توافد العديد من الزائرين المتجهين للمدينة المنورة؛ بغرض زيارة المسجد النبوي، إضافة للمتجهين لمطار الملك عبدالعزيز بغرض المغادرة؛ حيث تشهد المحطة التي شُيّدت بأعلى الأوصاف العالمية حاليًا، إقبالًا متزايدًا من ضيوف الرحمن والمواطنين والزائرين.

ويقوم قطار الحرمين بدور استراتيجي في عملية نقل الركاب، من أجل النهوض بصناعة النقل في المملكة، بما يترجم حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل حاج ومعتمر وزائر لهذه البلاد، لا سيّما وأن المشروع هو الأكبر على مستوى المنطقة، والسادس على مستوى العالم في صناعة النقل.

وتتميز محطات قطار الحرمين الخمس في كلٍ من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية، فمحطة جدة لوحدها تقف كأكبر محطة مسافرين للقطارات في العالم .

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وعبَّر عدد من المعتمرين القادمين من المدينة المنورة ومحافظة جدة، عن سعادتهم بهذا الصرح العملاق والمشروع الضخم، الذي سهَّل عليهم الوصول إلى بيت الله العتيق في وقت قياسي، وبكل يسر وسهولة .

وقال أحد المسافرين القادمين من المدينة: كنت في السابق أجد معاناة في السفر والقدوم إلى مكة المكرمة، لكن اليوم وجدت سهولة كبيرة في القدوم إلى مكة وتأدية العمرة، والرجوع في اليوم نفسه .

فيما أشار خالد الغامدي، إلى أنه يأتي من جدة على متن القطار يوميًا لأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، ويعود في اليوم نفسه بكل سهولة ويسر، معبرًا عن سروره بعد أن مكَّنه الله سبحانه وتعالى من أداء الصلاة في مكة المكرمة خلف أئمة المسجد الحرام، وقال: كان هذا كالحلم، ولكن مع هذا المشروع العملاق والاستراتيجي لم يعد هناك مستحيل على دولتنا وقيادتها أيدها الله.

من جانبه، أكد أحد المعتمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للمعتمرين والزوّار للمسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال استيعاب كثافة المعتمرين القادمين خاصة في شهر رمضان، وبالأخص للقادمين من خارج المملكة عبر مطار جدة أو مطار المدينة المنورة، معبرًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، على هذا المنجز العملاق الذي سهَّل على ضيوف الرحمن أداء شعائرهم .

ويعد قطار الحرمين من أضخم مشاريع النقل السريعة على مستوى العالم، وهو قطار كهربائي ذو سرعة عالية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث تُعد المدينتان من أكثر المدن التي يقصدها زوّار بيت الله الحرام في موسم الحج والعمرة، من أجل تخفيف الازدحام المروري في الطرق الأخرى، إضافة الى محطتي جدة ورابغ .

ويستطيع قطار الحرمين السريع نقل ما يقرب من 60 مليون راكب في العام الواحد، إذ يضم المشروع خمسةً وثلاثين قطارًا، بعدد ثلاث عشرة عربة للقطار الواحد؛ حيث تحتوي العربة الواحدة في القطار على ما يزيد على 410 مقاعد .