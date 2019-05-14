جراحة مجهرية تنقذ ساق ثلاثيني بعد حادث مروري

نجح فريق طبيّ متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية، بالعاصمة المقدسة، في إنقاد ساق مريض (في العقد الثالث من العمر) عقب تعرضه لحادث مروري أدّى إلى تشوّه كبير بالساق، قبل نجاح الفريق (التابع لقسم الجراحة التجميل والترميم في المدينة) في إجراء عملية جراحة مجهرية لترميم الساق.

وأوضح استشاري جراحة التجميل والترميم، الدكتور زياد الحربي، أن المريض أصيب بحادث مروري أدى إلى فقدان الأنسجة الجلدية والطبقية والدهنية والعضلية وصولًا إلى العظام، ما أدّى إلى تشوه كبير في الساق اليسرى بحجم ١١×٧ سم، والذي يعتبر كبيرًا بحكم موقعه بأسفل الساق.

وتم إخضاع المريض للفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية، واجتمع الفريق الطبي لدراسة عمق التشوه، وبعد التنسيق مع فريق التخدير تقرر إدخاله لغرفة العمليات، حيث تمت عملية إعادة ترميم الساق مجهريًّا بنقل وزراعة الأنسجة الذاتية التي يحتاجها المريض للوصول لأعلى وظيفة ممكنة للقدم بعد التعافي حتى يعود لممارسة حياته الطبيعية، بقيادة استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور زياد الحربي وبمشاركة استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور إبراهيم الهيج؛ حيث استغرقت العملية ٦ ساعات، ولله الحمد تكللت العملية معها بالنجاح التامّ.

وأشاد الحربي بتميز مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات، وغيرها كثير نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.