السعودية اليوم / القصبي يلتقي منسوبي أمانة العاصمة المقدسة تحت عنوان " جودة الخدمة " و " أفكار إبداعية للتطوير "



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

عقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لقاءً مفتوحاً مع قيادات ومسؤولي أمانة العاصمة المقدسة، خلال زيارته الأولى للأمانة أمس الأول .

ورحّب القصبي بالحضور في مستهل اللقاء الذي اتّسَم بالصراحة والشفافية حول موضوعين رئيسين في القطاع البلدي، هما " الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام " و " أفكار تطوير العمل بإبداع " حاثاً قيادات ومنسوبي الأمانة على ضرورة

بذل المزيد من الجهود والمشاركة بأفكارهم لرفع وتطوير جودة الخدمات.

واستعرض اللقاء الذي شهد حضوراً كثيفاً وتفاعلاً أدوار أمانة العاصمة المقدسة وأعمالها ، كما استمع وزير الشؤون البلدية والقروية إلى آراء ومقترحات التطوير من منسوبي الأمانة وآلية تنفيذها .

ونوّه القصبي بضرورة الارتقاء بجودة الخدمات، وإشراك القطاع الخاص، والتعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية، ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحسين المشهد البصري بمعالجة ظاهرة العشوائيات.

وأكد دعمه الكامل وثقته غير المحدودة بمنسوبي الأمانة في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، مبيناً أنه ينتظر منهم العمل الدؤوب والمخلص، مشدداً في الوقت نفسه على محاسبة كل مقصّر.

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19:45ت م

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