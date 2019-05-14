السعودية اليوم / طائرة استطلاع اسرائيلية تنتهك سيادة الاجواء اللبنانية



بيروت 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

واصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأن طائرة إستطلاع إسرائيلية من طراز "أم كا" خرقت الاجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا ونفذت طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو مرتفع فوق قرى وبلدات حاصبيا إمتدادًا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم غادرت الاجواء باتجاه الاراضي المحتلة.

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19:20ت م

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