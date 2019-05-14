السعودية اليوم / القصبي يقف على " النظام الإلكتروني الذكي " لمتابعة أعمال النظافة بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

وقف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على "نظام متابعة النظافة الذكي" خلال زيارته لمقر أمانة العاصمة المقدسة ، بمكة المكرمة ، الهادف لتطبيق وتنفيذ الخدمات، ومعالجة الملاحظات، والاستجابة للبلاغات بكل دقة ، إضافة إلى تقديم أعلى معدلات ومستويات النظافة خلال موسم الحج لتأمين صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، والمواطنين والمقيمين في الأراضي المقدسة.

وتابع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أعمال مختلف الإدارات المتفرّعة من النظام، وأولها إدارة المعدات التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمعدات بسائقيها، وأعمال الصيانة الدورية ومتابعتها، ومتابعة دخول وخروج المعدات، وأعطالها وحوادثها، بينما تهدف إدارة العمالة إلى بناء قاعدة بيانات للعمالة وتصنيفها، وإعداد خطة تشغيلية، ومتابعة الحصر اليومي، وإعداد خطة الراحات.

أما إدارة الخدمات فتتيح خدمات مختلفة، من بينها خدمة تفريغ النفايات للتأكد من تفريغ الحاويات وتحديد غير المفرّغة من قبل المقاولين، والكنس الآلي، وغسيل الحاويات ورفعها للنظافة التامة، إضافة إلى غسيل الأرصفة، وشفط المياه والطوارئ للتأكد من عمل المعدات في حال سقوط الأمطار، كما تتيح خدمة المخلفات الصلبة والأنقاض للتأكد من عمل المعدات الخاصة بهذه المخلفات وتفريغ محتوياتها في الأماكن المخصصة.

كما تفقد القصبي أجهزة التتبع الذكية المزودة بشرائح بيانات تثبت في كافة المعدات، كجهاز قارئ معرفات الراديو، وجهاز هوائي خاص بالقارئ والمثبت في الضواغط ومعدات غسيل الحاويات، وشريحة التعريف والتي يتم تثبيتها على كافة الحاويات ، كما يراقب النظام ويتابع أداء المقاولين، ويُقيّم أداء متابعتهم من قبل مشرفي الأمانة، إضافة إلى إشراك المواطن في تقييم جميع الأعمال.

من جانبه أكد أمين العاصمة المقدسة أن النظام يضمن تطبيق غرامات على المقاولين في حال عدم إنجاز ومعالجة المخالفات المرصودة، عبر عدد من القنوات كمركز بلاغات 940، وبلاغات المواطنين ومشرفي إدارة النظافة بالأمانة والبلديات الفرعية.

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18:21ت م

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