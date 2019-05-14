السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب المحيط الهادئ قبالة بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسباي 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب المحيط الهادي قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم أن الزلزال وقع على مسافة 45 كيلومترا شمال شرق مدينة كوكوبو الساعة 1258 بتوقيت جرينتش وعلى عمق 10 كيلومترات، وتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون القريبة منها.

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18:15ت م

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