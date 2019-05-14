السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يرأس اجتماع تحقيق التطلعات المرسومة لمستقبل التعليم في المنطقة



حائل 9 رمضان 1440 هالموافق 14 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بمكتب سموه اليوم اجتماع تحقيق التطلعات المرسومة لمستقبل التعليم في المنطقة بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد

الثويني والقيادات التعليمية وفريق العمل من الإمارة وهيئة تطوير المنطقة والتعليم .

وفي مستهل الاجتماع نوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم القيادة الحكيمة لتطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 مشيرا إلى ان هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كأحد مخرجات لقاء سموه بالقيادات التعليمية واعلان الدعم لرفع مؤشرات الأداء في التعليم والتكامل بين إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة حائل وإدارة التعليم في كل مامن شأنه تحقيق تعليم أفضل لطلاب وطالبات منطقة حائل .

واستعرض مدير عام التعليم بالمنطقة أبرز التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية وكذلك التطلعات ومنها دعم ملف افتتاح قطاع تعليمي في محافظة الحائط ومعالجة المشاريع التعليمية والإدارية المتعثرة بالمنطقة والعمل على رفع نسبة المدارس الأهلية

والأجنبية ودعم جودتها واعداد دراسة لمعالجة الفجوة بين اختبارات مركز قياس ونتائج الطلاب في الاختبارات .

بعد ذلك قدم عدد من القادة في تعليم منطقة حائل عرضاً شاملاً عن محاور تطويرية مستقبلية وعن آليات التعاون والتكامل بين الجهات التعليمية والخدمية بالمنطقة .

وفي ختام الاجتماع وجه نائب أمير منطقة حائل بالعمل على تحويل هذه الخطط إلى برامج عمل تنفيذية والاستمرار في متابعة مؤشرات الأداء تعليمياً وانعكاس ذلك على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المنطقة .

// انتهى //

18:04ت م

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