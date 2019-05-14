السعودية اليوم / رئيس جامعة نايف يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ أنابيب البترول



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أدان معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان الهجوم الإرهابي التخريبي بطائرات الدرون المفخخة الذي استهدف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأكد معاليه أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية

وأضاف الدكتور البنيان أن المملكة العربية السعودية ظلت على الدوام تقف في خط المواجهة الأول في الحرب على الإرهاب وأحد أهم الدول الداعمة للجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم البشعة التي يعاني منها العالم الآن.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية يحق لها اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وأنها ستظل دومًا سدًا منيعًا في مواجهة قوى الشر والعدوان وصمام أمان محيطها الإقليمي والدولي في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.

// انتهى //

17:44ت م

0191



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسأدان معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان الهجوم الإرهابي التخريبي بطائرات الدرون المفخخة الذي استهدف محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.وأكد معاليه أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق سلسلة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية على يد المليشيات الحوثية، وهي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين باستهدافها لمصادر الطاقة العالمية .وأضاف الدكتور البنيان أن المملكة العربية السعودية ظلت على الدوام تقف في خط المواجهة الأول في الحرب على الإرهاب وأحد أهم الدول الداعمة للجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم البشعة التي يعاني منها العالم الآن.واختتم معاليه بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية يحق لها اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وأنها ستظل دومًا سدًا منيعًا في مواجهة قوى الشر والعدوان وصمام أمان محيطها الإقليمي والدولي في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.// انتهى //17:44ت م0191

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