السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحتفي بتخريج 67 خريجاً من دبلوم الحسبة غداً



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

يرعى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل غدًا, الحفل الذي ينظمه المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة ، لتخريج الدفعة الرابعة من خريجي "الدبلوم العالي للحسبة"، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية في العابدية, بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، وعميد المعهد الدكتور عبد الوهاب الرسيني، ووكلاء المعهد ومسؤولي الجامعة.

وأوضح عميد المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن عدد خريجي الدفعة الرابعة من حملة "الدبلوم العالي للحسبة" يبلغ 67 خريجًا، جميعهم من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وثمَّن الدكتور الرسيني دعم واهتمام معالي مدير الجامعة لبرامج المعهد وفعالياته، مشيداً بحرص وثقة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبرامج العلمية والتأهيلية التي ينفذها المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة في مجالات الحسبة والاحتساب.

// انتهى //

17:32ت م

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