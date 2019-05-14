السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقية بين محافظة النعيرية وجامعة حفر الباطن

الدمام 09 رمضان 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم توقيع اتفاقية بين محافظة النعيرية مثلها محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف وجامعة حفر الباطن ومثلها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني، التي تهدف إلى التعاون في إبراز الأنشطة التعليمية والتدريبية والمشاركة في البرامج الأكاديمية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب والدراسات والبحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض وتبادل المعلومات والتعاون في أنشطة وبرامج خدمة المجتمع.

وبارك سموه هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة المستفيدين بالمحافظة، متمنيا سموه للجميع التوفيق.

من جانبها قدما معالي مدير جامعة حفر الباطن ومحافظ النعيرية شكرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه اللامحدود لكافة المبادرات التي تخدم المنطقة وساكنيها داعين الله بالتوفيق والسداد للجميع.

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//انتهى//

17:28ت م

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